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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة مدينة "فايز آباد"، عاصمة ولاية بدخشان الأفغانية، اليوم الأحد، طبقا لما ذكره المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل (إن.سي.إس).

ووقع مركز الزلزال، في بلدة "إيشكاشم" بمنطقة "جورنو-باداخشان" في طاجيكستان، وشعر به السكان حوالي الساعة الثالثة، و33 مساء بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 130 كيلومترا، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وهذا ثالث زلزال، يضرب ولاية "بدخشان" الأفغانية، في غضون خمسة أيام.

وكان زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب شرق العاصمة الأفغانية كابول، صباح الأربعاء الماضي.

ووقع زلزال قوي بأفغانستان، بلغت شدته 6.8 درجة في الأسبوع الماضي، وشعر به السكان في الدول المجاورة، بما في ذلك باكستان وطاجيكستان والهند.