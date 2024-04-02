هولندا تستضيف مؤتمرا حول جرائم الحرب في أوكرانيا

بعد أكثر من عامين على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، سيناقش الوزراء الأوروبيون والمحققون الدوليون الوضع المتقدم لمحاكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا اليوم الثلاثاء.

وتريد أوكرانيا وحلفاؤها والمفوضية الأوروبية ضمان تقديم مجرمي الحرب المشتبه بهم إلى العدالة.

كما سيتم طرح مسألة كيفية محاكمة روسيا على جريمة العدوان. ويجوز إنشاء محكمة خاصة لهذا الغرض. وعلاوة على ذلك سيجري تسجيل أول مطالبات تعويض لصالح الضحايا في المؤتمر.

وتستضيف هولندا المؤتمر. وسيضم المشاركون ممثلين عن المفوضية الأوروبية وأوكرانيا والحلفاء الغربيين بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية والسلطة القضائية الأوروبية "يوروجست".

وبعد وقت قصير من بدء الحرب، وافقت عدة دول على التعاون مع أوكرانيا والسلطات القضائية الدولية في التحقيقات.

وبالإضافة إلى القضاء الأوكراني، تحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أيضا. وأصدر المدعي العام كريم خان بالفعل أربع مذكرات توقيف دولية ضد روس رفيعي المستوى بسبب جرائم حرب مزعومة، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.