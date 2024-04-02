تركيا تدين هجوم إسرائيل على وورلد سنترال كيتشن في غزة

أدان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الهجوم الإسرائيلي على قافلة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" المطبخ المركزي العالمي وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل 7 موظفين أجانب كانوا يشرفون على تقديم مساعدات إنسانية.

وفي منشور على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، أفاد ألطون بأن إسرائيل "تواصل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في حين يتقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين الأبرياء"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال: "يجب وضع حد لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي تترك أثرا عميقا في ذاكرة المجتمع الدولي، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها".

وأشار إلى أنّ الغذاء بات يستخدم سلاحا في غزة، وأنّ إيصال المساعدات الإنسانية بات أمرا في غاية الأهمية لمنع المجاعة التي تلوح في الأفق.

وختم بالقول: "سنتذكر دائمًا جهود العاملين في المجال الإنساني الذين يمثلون قوة الضمير الإنساني في مواجهة وحشية إسرائيل في غزة".

كانت منظمة وورلد سنترال كيتشن قد قررت تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهواليوم الثلاثاء، مسؤولية بلاده عن الهجوم المميت الذي أودى بحياة موظفي إغاثة في قطاع غزة، واصفا الحادث في رسالة مصورة" بحادث مأساوي لهجوم غير مقصود" نفذته القوات الإسرائيلية ضد "أشخاص أبرياء".