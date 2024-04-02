المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثاني على التوالي ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء ملياري مليار يوان (864ر281 مليون دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% بعد أن ضخ أمس نفس الكمية.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني تراجعا بسيطا أمام الدولار اليوم بعد ارتفاعه أمس. وانخفضت قيمة العملة الصينية اليوم بمقدار 19 بيب صيني ليسجل 0957ر7 يوان للدولار، مقابل 0938ر7 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.