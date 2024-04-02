 عدم وجود شبهة جنائية في سقوط طفل من أعلى عقار بحدائق أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عدم وجود شبهة جنائية في سقوط طفل من أعلى عقار بحدائق أكتوبر

مصطفى بكر:
نشر في: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أبريل 2024 - 10:11 م

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيق في مصرع طفل في عقده الأول إثر سقوطه من أعلى عقار  في منطقة حدائق أكتوبر

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفل وتبين انه كان يلهو وقت الحادث فاختل توازنه، حتى سقط من أعلى العقار ونفوا وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت التحقيقات أن الطفل في عقده الأول، مصاب بكسور وكدمات متفرقة في الجسم، وسقط من أعلى عقار أثناء اللهو في البلكونة، مما أسفر عن مصرعه

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر من غرفة النجدة بسقوط من طفل من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع طفل في عقده الأول  
وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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