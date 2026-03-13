جيسوس يرحب بتدريب منتخب البرتغال بعد مونديال 2026

كشفت تقارير صحفية عن موقف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي، من إمكانية تولي تدريب منتخب البرتغال خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أنه لا توجد أي مفاوضات حالية بين جيسوس والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تدريب المنتخب، إلا أن المدرب المخضرم لا يمانع الفكرة، خاصة إذا لم يتم تجديد عقده مع نادي النصر عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس يضع تدريب منتخب بلاده ضمن طموحاته المستقبلية، في حال توفرت الفرصة بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2026.

وأضافت أن هناك عددًا من المدربين البرتغاليين المرشحين أيضًا لقيادة المنتخب، من بينهم سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد السعودي، وروبن أموريم المدرب السابق لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي بنفيكا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد روبرتو مارتينيز، المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال، مع الاتحاد البرتغالي عقب نهاية منافسات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.