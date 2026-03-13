حصد النجم الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر فبراير الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر منصة «إكس» أن فالفيردي حصل على أعلى نسبة تصويت من جماهير الفريق، تقديرًا لأدائه القوي خلال الفترة الأخيرة.

وجاء تتويج اللاعب بالجائزة بعد تألقه اللافت مع الفريق، حيث كان أبرزها تسجيله ثلاثة أهداف في شباك مانشستر سيتي خلال مواجهة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فالفيردي قد نال أيضًا جائزة أفضل لاعب في الأسبوع ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل حصد الإشادات بعد مستواه المميز مع الفريق الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي مجددًا في لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته مساء الثلاثاء المقبل.