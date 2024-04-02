الجامعة العربية: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق انتهاك لسيادة سوريا

أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق في الاول من أبريل، في انتهاك واضح للسيادة السورية، وخرق خطير جديد من جانب إسرائيل للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.

وحذر مصدر مسئول بالأمانة العامة من خطورة التصرفات التي ترتكبها إسرائيل وترمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب إقليمياً والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فوري لهذه الحرب ووضع حد للجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل يومي.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله، اليوم الثلاثاء، إن "الهجوم الإسرائيلي" على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، "لن يمر دون رد".

بدوره، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئول أمريكي، أن الولايات المتحدة "أبلغت إيران بأنه ليس لها أي دور أو علم مسبق" بالضربة التي طالت القنصلية الإيرانية في سوريا.