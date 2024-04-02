سيتي جروب تطلق جولة جديدة من شطب الوظائف في أمريكا

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ذكرت تقارير صحفية أن مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية العملاقة بدأت جولة جديدة من شطب الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الجولة تشمل مسؤولين في مناصب عليا ودنيا وابرزهم ياسين شودري وأبهي سينجال المديرين الإداريين.

كما شملت خطة شطب الوظائف مختلف مجالات العمل داخل القطاع ومنها مجالات سوق الأوراق المالية وسوق أدوات الدين والرعاية المالية والتكنولوجيا المصرفية. ومن بين الذين تم الاستغناء عنهم خوان كارلوس المسؤول عن إدارة أسواق الأوراق المالية في أمريكا اللاتينية والموجود مقره في نيويورك.

وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت سيتي جروب اعتزامها شطب 10% من وظائفها لتحسين النتائج المالية. ووفقا للخطة سيتم الاستغناء عن حوالي 20 ألف موظف "على المدى المتوسط".

وبلغ إجمالي عدد العاملين في سيتي جروب بنهاية 2023 حوالي 200 ألف موظف، بدون حساب أنشطتها في المكسيك التي تخضع لعملية فصل ستحولها إلى كيان مستقل.