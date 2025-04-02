استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو.

‏‎استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 150 جنيها.

واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 660 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 165 إلى 195 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.