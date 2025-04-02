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أعداد جريدة الشروق
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2 أبريل 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 11:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 أبريل 2025 - 11:58 ص

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو.
‏‎استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
‏‎وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 80 إلى 150 جنيها.
واستقر سعر سمكة موسى ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 220 إلى 340 جنيها.
‏‎واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 660 جنيها.
‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 165 إلى 195 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

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