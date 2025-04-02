إيفو: فرض رسوم جمركية متبادلة مع أمريكا هو الخيار الأقل ضررا على اقتصاد ألمانيا

إذا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية متبادلة، فسيكون ذلك على الأرجح هو الخيار الأقل ضررا على الاقتصاد الألماني وذلك حسب تقديرات معهد إيفو الاقتصادي الألماني.

وقالت ليزاندرا فلاش خبيرة التجارة في المعهد إنه رغم أن أكثر من نصف الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تتأثر بذلك، فإن العواقب ستكون محدودة نسبيًا.

وتوقعت خبيرة معهد إيفو تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 4ر2% في حال لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة، أما في حال اتخاذ هذه الإجراءات، فإن نسبة التراجع المتوقعة ستصل إلى 3%، مشيرة إلى أن كلتا النسبتين ستكونان أقل بكثير مقارنة بالتأثير المحتمل لفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 20%، وهو إجراء مطروح أيضًا للنقاش.

أظهرت محاكاة سابقة أجراها معهد إيفو، والتي اعتمدت على فرض رسوم بنسبة 60% على السلع الصينية و20% على المنتجات القادمة من بقية العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض في هذه الحالة بنحو 15%.

تفسر فلاش ضعف تأثير التعريفات المتبادلة على الاقتصاد الألماني بوجود فجوة صغيرة نسبيًا بين الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بعضهما البعض، إذ تبلغ هذه الفجوة في المتوسط 5ر0 نقطة مئوية فقط، وهي أقل بكثير مقارنة بالشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن قطاع السيارات الألماني سيكون الأكثر تضررًا من التعريفات المتبادلة، يليه قطاع الملابس والمنسوجات، وفقًا لحسابات معهد إيفو.

في المقابل، درس الباحثون الاقتصاديون في المعهد الذي يقع مقره في ميونخ سيناريو إيجابيًا محتملًا، مفاده أنه إذا خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض السلع التي تفرض عليها تعريفات أعلى من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الصادرات الألمانية، لكن القيمة المضافة داخل ألمانيا قد تزداد وفقًا للحسابات.

أما إذا اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على توحيد التعريفات الجمركية عبر تخفيضها إلى أدنى مستوى مشترك، فإن من المتوقع وفق هذا النموذج زيادة في كل من الصادرات الألمانية والقيمة المضافة داخل البلاد. ومع ذلك، تشير فلاش إلى أن احتمال قيام الولايات المتحدة بتخفيض الرسوم الجمركية يبدو ضئيلًا.

وأضافت فلاش:"تؤكد نتائجنا الدور المهم للمفاوضات في تفادي الآثار السلبية لأي حرب تجارية." وأعربت الخبيرة عن اعتقادها بأن السياسة الجمركية الجديدة لترامب تمثل "هجومًا مباشرًا على النظام الاقتصادي العالمي القائم على القواعد".