ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50,423 شهيدا، والإصابات إلى 114,638، منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لمصادر طبية، فإن من بينهم 1,066 شهيدا، و2,597 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع، بعد وقف اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأوضحت المصادر أن 24 شهيدا، و55 إصابة وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع العدوان العسكري في غزة بشكل كبير.

وقال كاتس إنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف كاتس، في بيان، أنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال، ودعا سكان غزة إلى "القضاء على حماس وإعادة الرهائن الإسرائيليين"، وقال إن "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

وتزامن ذلك مع مواصلة الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السادس عشر من استئناف حربها على قطاع غزة. وارتكبت طائرات الاحتلال مجزرة وسط مدينة خان يونس جنوب الـقطاع.