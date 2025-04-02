أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل صفارات الإنذار مرتين في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد تسلل طائرات من قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استمرار عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع.

وذكر جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «X» قبل قليل: «للمرة الثانية اليوم، دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية من قطاع غزة».

وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا مماثلا للسبب ذاته في وقت سابق من اليوم، معلنا خلاله عن «دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية من غزة».

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات تابعة اللواء 14 تحت قيادة فرقة غزة 143استكملت خلال الأيام الأخيرة تطويق حي «تل السلطان» في رفح، مضيفا أن القوات تواصل توسيع «منطقة التأمين الدفاعية» هناك.

وادعى أدرعي، أن القوات «عثرت حتى الآن على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية ودمرتها، وقضت على عشرات المخربين» في منطقة تل السلطان.

وزعم أنه تم العثور أيضا على «قذيفتين صاروخيتين ومنصة إطلاق داخل أحد المباني كانت موجهة نحو إسرائيل».