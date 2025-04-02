الغربية تشدد على منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد

أجرى المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه المهندس محمد الحصاوي مدير إدارة المكافحة الحقلية، والمهندس فرج الطيار مدير إدارة المكافحة البستانية، والمهندس وليد أبو سرية مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، جولة ميدانية للإدارة الزراعية بسمنود؛ وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وكان في استقبالهم المهندس تامر جوده مدير الإدارة الزراعية، والمهندس السيد الأشرم مدير إدارة التعاون الزراعي، والمهندس صلاح دراز مسئول الإرشاد الزراعي، حيث قدم المهندس فخري باز التهنئة للحضور بعيد الفطر المبارك نيابةً عن وكيل الوزارة، وتم المرور على الأقسام الفنية والإدارية بالإدارة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بإرسال البلاغات والتقارير اليومية، وتم فحص منظومة التصالحات وسجلات قسم حماية الأراضي، وتبين عدم وجود أي تعديات بالبناء أو التشوين على الأراضي الزراعية.

وجرى التأكيد على تكليفات وكيل وزارة الزراعة بالغربية للتصدي لحالات التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أي بلاغ خلال إجازة عيد الفطر، والتواصل مع غرفة عمليات مديرية الزراعة بالغربية، مع تحرير محاضر التبوير التكرارية في مواعيدها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.

كما تم التنبيه بسرعة الانتهاء من تصحيح الحيازات المسجلة، وتصحيح بيانات الحائزين وتحديث قواعد البيانات بمنظومة الكارت الذكي (كارت الفلاح)، وذلك قبل إدخال الحصر الزراعي للموسمي الصيفي، والذي سوف يتاح بداية من ٢٠٢٥/٤/١٦، كما تم التأكيد على الالتزام بالدورة الزراعية لمحصول الأرز.

وفي ذات السياق تم المرور على مشاريع المجلس الزراعي، والحقل الإرشادي المنزرع بمحصول القمح صنف سدس ١٤، والزراعات الشتوية القائمة بالناحية، خاصةً "القمح، والبطاطس"، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، وتوعيتهم بالإصابة والأمراض التي تهدد المحصول في تلك الفترة من عمر النبات، وطرق مكافحتها المُثلى، والإجراءات العاجلة التي ينبغي اللجوء إليها، ومتابعة ظهور أي أعراض مرضية على النبات في بدايته.



