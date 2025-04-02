الجيش الأمريكي يتعرف على الجندي الرابع ضحية حادث التدريب في ليتوانيا

أعلن الجيش الأمريكي هوية الجندي الرابع الذي لقي حتفه في حادث أثناء التدريب في ليتوانيا، بعد يوم من انتشال جثته خلال عملية بحث استمرت أسبوعا وشارك بها مئات الأفراد وعمال إنقاذ آخرين من ثلاث دول.

وقالت الفرقة الثالثة مشاة، اليوم الأربعاء، إن الجندي هو تروي إس. ناتسون- كولينز - 28 عاما، وينحدر من باتل كريك بولاية ميشيجان. وأفادت الفرقة بأن ناتسون- كولينز وجنديين آخرين ممن لقوا حتفهم تمت ترقيتهم بعد وفاتهم إلى رتبة رقيب أول.

وتمت استعادة الجثث الثلاثة أمس الأول الاثنين بعدما انتشلت القوات المسلحة والسلطات الأمريكية والبولندية والليتوانية المركبة من طراز إم 88 هركليز من مستنقع في أرض تدريب الجنرال سلفستراس زوكاوسكاس الواسعة ببلدة بابراديه /10 كيلومترات من الحدود مع بيلاروس/.