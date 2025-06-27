حقق نادي العين الإماراتي الفوز على حساب نظيره الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، في ختام مشاركة الفريقين، بمنافسات كأس العالم للأندية 2025.

وتقدم الوداد مبكرًا في الدقيقة الرابعة، عن طريق كاسيوس مايلولا، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك العين التعادل من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو، وسجلها المهاجم لابا كودجو ببراعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وخطف العين هدف الانتصار بعد مجهود فردي من ماتياس بالاسيوس، وخطأ من دفاع الوداد في إبعاد الكرة، ليقطعها لاعب العين ويمنحها لزميله كاكو، الذي أطلق تسديدة صاروخية متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري رامي ربيعة، بصفة أساسية مع نادي العين، وأكمل اللقاء حتى نهايته.