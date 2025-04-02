وزير خارجية سوريا: الدعم الدولي المتزايد يعزز آمالنا برفع العقوبات الجائرة وتحسين معيشة شعبنا

نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تأكيده أن الدعم الدولي المتزايد للحكومة يعزز الأمل برفع العقوبات الدولية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري.

وكتب الشيباني، عبر حسابه على منصة «X» قبل قليل: «مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة، تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الشراكات السياسية».

وتعيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، والتي فُرضت على حكومة بشار الأسد السابقة - ولا تزال سارية رغم سقوطها- عملية إعادة الإعمار في سوريا ما يحدّ من قدرة السوريين على الوصول إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.

وتعاني سوريا من أزمة إنسانية خانقة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويحتاج 16.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، بينما يوسّع «قانون قيصر» هذه القيود ليشمل الشركات الأجنبية المتعاملة مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والبناء والهندسة، وتركز عقوبات الاتحاد الأوروبي على منع شراء النفط السوري، وتقييد الاستثمارات.