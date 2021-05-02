كولومبيا تنشر الجنود في المدن لدعم الشرطة بعد احتجاجات عنيفة

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نشرت الحكومة الكولومبية الجنود في المدن بأنحاء البلاد للمساعدة في دعم الشرطة عقب أن تحولت احتجاجات ضد إصلاح ضريبي مثير للجدل لأعمال عنف.

وقال الرئيس إيفان دوكوي أثناء إعلانه أنه سوف يستخدم فقرة في الدستور تتيح للجيش مساعدة الشرطة في الحفاظ على النظام العام" لن نسمح بتدمير الممتلكات العامة والخاصة، أو برسائل الكراهية في بلادنا".

وتشهد كولومبيا احتجاجات ضد الإصلاح الضريبي المقرر منذ أيام. وأضرم المتظاهرون في عدة مدن النار في الحافلات وقاموا بنهب المحال. وقد أصيب الكثيرون كما وقع قتلى.

وتنص الاصلاحات على خفض الاعفاءات الضريبية وزيادة ضرائب الدخل لشرائح معينة وإلغاء إعفاءات ضريبة القيمة المضافة بالمسبة لبعض السلع والخدمات. وتهدف هذه التغيرات لسد عجر الموازنة الناجم عن جائحة كورونا وتداعياته على الاقتصاد.