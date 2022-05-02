الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية

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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة والجيش والأطقم الطبية، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

وتضمنت قائمة أسماء شهداء الجيش المكرمين:



اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي.

ـ اسم الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي.

ـ اسم الشهيد رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد.

كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء الشرطة وهم :

- اسم الشهيد عقيد شرطة أحمد جابر أحمد نصار.

- اسم الشهيد مقدم شرطة عبدالرحمن عادل عبدالرحمن عبده.

- اسم الشهيد مساعد شرطة أول محمد علي صابر علي.

- اسم الشهيد جندي عبدالرحمن محمد عبدالحكم.

ثم كرم الرئيس السيسي شهداء الأطقم الطبية وهم :

- اسم الشهيد فني تمريض فوزية فوزي أحمد إسماعيل.