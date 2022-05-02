الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من أسر شهداء الشرطة والجيش والأطقم الطبية، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.
وتضمنت قائمة أسماء شهداء الجيش المكرمين:
اسم الشهيد عميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي.
ـ اسم الشهيد عميد أركان حرب محمد محمود محمد عبد المتجلي.
ـ اسم الشهيد رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد.
كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء الشرطة وهم :
- اسم الشهيد عقيد شرطة أحمد جابر أحمد نصار.
- اسم الشهيد مقدم شرطة عبدالرحمن عادل عبدالرحمن عبده.
- اسم الشهيد مساعد شرطة أول محمد علي صابر علي.
- اسم الشهيد جندي عبدالرحمن محمد عبدالحكم.
ثم كرم الرئيس السيسي شهداء الأطقم الطبية وهم :
- اسم الشهيد فني تمريض فوزية فوزي أحمد إسماعيل.