رائد الفضاء الألماني ماورر يستعد للعودة إلى الأرض

يستعد رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر (52 عاما) للعودة إلى الأرض خلال الأيام القادمة.

وقال ماورر اليوم الاثنين، من محطة الفضاء الدولية في بث مباشر مع المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباشر وآخرين "بالنسبة لي، الشيء الأساسي الآن هو حزم متعلقاتي"، وأضاف أن الموعد الدقيق لعودته إلى وطنه لم يتضح بعد.

ومن المتوقع أن يعود ماورر إلى الأرض بعد قضاء نحو ستة أشهر في الفضاء.

وقال إنه سعيد لأن كل التجارب التي أجراها العلماء الألمان والأوروبيون تمت على ما يرام مضيفا "آمل أن نكون قد حققنا نتائج جديدة للغاية".

وقال أشباشر إن العمل العلمي لرواد الفضاء هو "عمل نحتاجه حقا هنا على الأرض"، متمنيا لماورو "رحلة آمنة إلى الأرض".