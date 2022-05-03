أوكرانيا: توقف عمليات الإجلاء بسبب تجدد القتال في مصنع أزوفستال للصلب

أعلنت أوكرانيا أن خطط إجلاء المدنيين من مصنع أزوفستال المحاصر في مدينة ماريوبول توقفت اليوم الاثنين، بعد تجدد القتال وتعرض الموقع لقصف عنيف.

وقال حاكم إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني مساء اليوم الاثنين: "اليوم، لم يعطنا المحتلون الروس فرصة لإخراج الناس من أزوفستال".

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن تصاعد دخان أسود كثيف من موقع المصنع الذي يتعرض لقصف عنيف بالمدافع البحرية والمدفعية.

ومع ذلك، تم إخراج 56 شخصا ونقلهم نحو أراضي الحكومة، حسبما أفاد كيريلينكو. وقال إنفصاليون في إقليم دونيتسك إنه تم إجلاء 200 شخص آخرين من المدينة، وإنهم اتجهوا نحو بيزيمين.

يشار إلى أن روسيا استولت إلى حد كبير بالفعل على ماريوبول. ووفقا للتقديرات، لا يزال هناك نحو مئة ألف من سكانها البالغ عددهم 440 ألف نسمة، يعيشون في ظروف كارثية.

وتحصن آخر المدافعين عن المدينة في مصنع آزوفستال، إلى جانب المدنيين، رافضين الاستسلام على الرغم من المطالب الروسية المتكررة.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط عدد الأشخاص الموجودين في مخابئ المصنع، الذي بني للاستخدام في حالة نشوب حرب نووية.

وتحدث الحرس الوطني الأوكراني عن 200 مدني مازالوا يتحصنون في المصنع، من بينهم 20 طفلا. بالإضافة لذلك، مازال يوجد بالمصنع 500 مصاب من أفراد المقاومة الأوكرانية، وهم في حاجة للمساعدة الطبية.

وفي الآونة الاخيرة، قال مسؤولون أوكرانيون إن ألف مدني بينهم نساء وأطفال ما زالوا في المنطقة الصناعية في حين قالت روسيا إن 2500 من المقاتيلين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب يتحصنون هناك.

وتم رفض عرض الرئيس الروسي فلادمير بوتين تقديم العلاج لهم في حال سلموا أسلحتهم واستسلموا.

وبالإضافة لذلك، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم شن هجمات جوية وصواريخ عديدة جديدة ضد أوكرانيا.

وارتفعت الآمال في البداية بأن عمليات الإجلاء قد تستمر بعد إخراج 126 شخصا من مصنع الصلب منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من نصف المفرج عنهم اختاروا إجلاءهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، مضيفة أن سلامتهم مضمونة.

ومع ذلك، استمر القتال اليوم الاثنين، حيث قتل أربعة مدنيين أوكرانيين على الأقل، وأصيب 16 آخرون في منطقتي خاركيف ودونيتسك، حسبما ذكرت السلطات.

وتواصلت أعمال القتال بلا هوادة اليوم الاثنين، وقالت أوكرانيا إنها دمرت سفنا روسية في البحر الأسود بواسطة طائرات مسيرة .

وأعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على موقع فيسبوك اليوم الاثنين، أن هناك "قاربين روسيين من طراز (رابتور) تم تدميرهما فجر اليوم بالقرب من جزيرة (سنيك)".

وقام زالوجني بنشر مقطع فيديو يزعم أنه يظهر القصف الذي تم بنجاح، ولكن لم يتسن التحقق من اللقطات بشكل مستقل.

كما قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها هاجمت بشكل رئيسي الدفاعات الجوية في الجزيرة المحتلة بالصواريخ. وقد سيطرت البحرية الروسية على جزيرة سنيك، الواقعة على بعد 35 كيلومترا من الساحل الأوكراني، فور اندلاع الحرب.

وفي الوقت نفسه، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن العديد من الضربات الجوية والصاروخية الجديدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن طياري القوات الجوية والجيش قصفوا 27 هدفا وإن "صواريخ عالية الدقة" أصابت 38 هدفا عسكريا آخر.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم إسقاط " مقاتلة أوكرانية من طراز ميج 29 خلال معركة جوية في منطقة سلافيانسك".

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أن روسيا لا تزال تهاجم شرق أوكرانيا، مضيفة أن القوات تحاول تهيئة الظروف المواتية لشن الهجمات على مدينتي سلوفيانسك وسيفيرودونيتسك.