ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 40 إصابة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و528 ألفًا و518 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 ألفًا و372 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3157 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونًا و82 ألفًا و345 حالة، وأفادت الوزارة بارتفاع تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 523 ألفًا و869 بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها.

في تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و331 إصابة جديدة بفيروس كورونا و84 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و271 ألفًا و815 حالة والوفيات إلى 28 ألفًا و704 حالات.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفًا و858 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 150 ألفًا و808 حالات، والوفيات إلى 871 حالة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 217 ألفًا و452 حالة والوفيات إلى 5092 حالة.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفًا و254 حالة ويستقر الوفيات عند 3056 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و655 ألفًا و221 حالة والوفيات إلى 16 ألفًا و811 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفًا و874 حالة وتستقر الوفيات عند 8622 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و731 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 943 ألفًا و428 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 713 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و996 ألفًا و935 حالة وتستقر الوفيات عند 116 ألفًا و59 حالة.

وفي النمسا، تم الإبلاغ عن 4098 حالة إصابة جديدة بكوفيد في آخر 24 ساعة، و9 حالات وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و149 ألفًا و4 حالات، والوفيات إلى 18 ألفًا و170 حالة.

وفي المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2183 حالة إصابة و65 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و903 آلاف و200 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 46 ألفًا و266 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 396 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و7 آلاف و91 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفًا وحالتين وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 155 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و103 آلاف و286 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8527 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 7 وفيات و2650 جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و370 حالة وفاة وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و798 ألفًا و413 إصابة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية حالة إصابة واحدة، وصفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و579 إصابة، والوفيات إلى 9709 حالات وفاة.

وسجلت كينيا، 13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفًا و786 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5649 حالة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 2655 حالة إصابة و33 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و331 ألفًا و288 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفًا و905 حالات وفاة.

وفي نيبال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 978 ألفًا و836 حالة إصابة، فيما ظل إجمالي حالات الوفاة ثابت عند الـ 11 ألفًا و951 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 396 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و906 آلاف و98 إصابة، وسجلت حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 40 ألفًا و164 حالة.

وتعافى على مدارس أمس، 2013 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 3 ملايين و854 ألفًا و19 شخصًا.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 933 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و780 ألفًا و955 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات حتى الآن إلى 19 ألفًا و905 حالات.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1503 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و449 ألفًا و507 إصابات، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 35 ألفًا و550 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و952 ألفًا و602 إصابات. ولم تسجل السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 29 ألفًا و127 حالة.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 11 ألفًا و313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 10 ملايين و620 ألفًا و203 إصابات. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 43 ألفًا و34 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 904 آلاف و576 إصابة، ولم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 21 ألفًا و908 حالات.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 528 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2 مليون و894 ألفًا و896 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 65 ألفًا و496 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 47 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و123 ألفًا و29 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 ألفًا و843 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 229 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و10 آلاف و785 إصابة، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و595 حالة.

وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 697 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و223 ألفا وخمس إصابات. وسجلت السلطات الصحية، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 141 ألفًا و114 حالة.

وفي الدنمارك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 717 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2 مليون و967 ألفًا و388 إصابة، وسجلت 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6 آلاف و183 حالة.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 20 ألفًا و595 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 24 مليونًا و791 ألفًا و190 إصابة، وتم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 135 ألفًا و947 حالة.