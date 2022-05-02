راحة 3 أيام للاعبي الزمالك بعد الفوز على إيسترن كومباني

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على إيسترن كومباني في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 10 مايو الحالي.

وفاز الزمالك على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.