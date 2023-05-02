سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الاستئناف «التظلمات» برئاسة عادل الشوربجي، تعليق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم «كهربا» لاعب النادي الأهلي، الصادرة من لجنة الانضباط.

وكانت لجنة الانضباط قد أعلنت في وقت سابق، إيقاف محمود كهربا مهاجم الأهلي 12 مباراة مع تغريمه مليون جنيه، بسبب هتافاته مع جماهير ناديه عقب مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

وقالت لجنة الاستئناف في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: «انتهينا من النظر في الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادي الأهلي واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق.

وأضاف البيان: «وكذلك مناقشة الدعوى القضائية المستعجلة رقم "48268" أمام القضاء الإداري بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها».

وأتم البيان: «وقررت اللجنة الآتي.. وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط، تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إدارىا»

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم الجمعة القادمة، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة كأس السوبر المصري.