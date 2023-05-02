رئيس حزب إرادة جيل: الحياة السياسية شهدت انتعاشا منذ إطلاق الدعوة للحوار الوطني

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الحياة السياسية شهدت انتعاشًا منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الحوار الوطني يستهدف تحقيق المصلحة العامة في المقام الأول، والوصول إلى نتائج جيدة لصالح المواطن المصري والوطن.

وأكمل: «نحن جزء مهم من العالم وتحيط بنا من كل جانب مشكلات في الشرق والغرب والجنوب، ودورنا أن نقف بجوار القيادة السياسية في تلك الفترة المهمة في تاريخ حياة مصر».

ولفت إلى أن الحوار الوطني الجاري بين الأحزاب وبعضها، وداخل الحزب الواحد، تستهدف استعراض وجهات نظر عن علم جيد ومعلومات صحيحة، بما ينعكس في النهاية على مختلف فئات المواطنين.

وتوجه بالتحية إلى مجلس أمناء الحوار الوطني على تفنيد الملفات الشائكة والكثيرة التي تقدمت له من كل الجهات والمواطنين والمفكرين، قائلًا إن المجلس أعلن عن دراسة ما يزيد عن 100 قضية ووضع محاور لها، وهو ما اعتبره «إنجازًا كبيرًا».

وأشار إلى أن الحزب يضع المحور الاقتصادي أولوية أولى؛ لأن المواطن يبحث عن مصدر دخله وتوفير المسكن والعلاج، موضحًا أن تلك الملفات مرتبطة بالنواحي المالية والحياة الاقتصادية.

وأكد أن إخلاص النوايا والحديث لصالح المواطن المصري والوطن، يؤدي للوصول إلى نتائج جيدة للغاية، معقبًا: «البعض لا يمتلك فكرة عن الحوار الوطني، ويتخيل أن الحديث بين الأحزاب والقوى السياسية سيكون عبارة عن شد وجذب، لكننا في النهاية أسرة واحدة وأصدقاء، ونجتمع لنتفق والخروج بصورة جيدة تليق بنا».

وفي الثانية من ظهر الأربعاء، تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في أرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.