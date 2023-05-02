 الكومي: السوبر المصري في موعده بين الأهلي وبيراميدز - بوابة الشروق
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الكومي: السوبر المصري في موعده بين الأهلي وبيراميدز

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 8:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 8:45 م

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد؛ عقب اندلاع أزمة السوبر واعتذار الزمالك عن خوض المباراة.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية، إن السوبر المصري سيُقام في موعده بدولة الإمارات بين ناديي الأهلي وبيراميدز؛ بعد اعتذار نادي الزمالك، وعدم رد طلائع الجيش على طلب الجبلاية بإعلان موقفه من المشاركة في السوبر.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة لم يقدم أي إساءة في خطابه لنادي الزمالك، لافتًا إلى أن الشركة الراعية للمباراة ستقوم بإعادة قيمة تذاكر جماهير الزمالك لجمهور الأبيض مرة أخرى؛ عقب اعتذار ناديهم عن المشاركة في السوبر المصري.

وأوضح إيهاب الكومي، أن مجلس إدارة الزمالك أرسل خطاب اعتذار عن المشاركة في لقاء السوبر المقبلة بالإمارات، مشيرًا إلى أن الجبلاية حرصت على إقامة اللقاء في موعده حرصًا على صورة كرة القدم المصرية، متمنيًا إقامة مباراة لائقة بين الأهلي وبيراميدز.


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