القوى العاملة ترسل كتابا دوريا إلى مديرياتها بالمحافظات بشأن العمالة غير المنتظمة

أرسلت وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها بالمحافظات، الكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة.

وذكرت الوزارة، في بيانها الثلاثاء، أن الكتاب تضمن توجيه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باتخاذ ما يلزم نحو إلزام كل الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها.

وقالت إن تم التوجيه بعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كل هذه العقود.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي حرصا من الدولة على تنفيذ خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وانضمام مِهن أخرى إليها، وتوفير الرعاية الإجتماعية لها.

ونوهت بأن حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة، ساهمت بـ1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في كافة المحافظات.