التايمز: إسرائيل لم تبلغ بريطانيا بنيتها ضرب إيران لأنها ليست شريكا موثوقا

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مصدر كبير في الحكومة البريطانية بأن إسرائيل لم تعد تعتبر المملكة المتحدة شريكا موثوقا به، ولذلك لم تحذرها رسميا بخطتها لضرب إيران.



ونقلت الصحيفة عن المصدر البريطاني قوله "من الواضح أنهم خلصوا إلى أننا شريك غير موثوق به".

ويشار إلى أن تدهور العلاقات بين البلدين جاء على خلفية فرض بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تدرس حاليا ما إذا كان ينبغي لها إغلاق بعثتها الدبلوماسية في طهران.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد إيران فجر أمس الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن طهران تُنفّذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.