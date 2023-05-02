ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة في 8 أشهر

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة لأول مرة خلال ثمانية أشهر في أبريل الماضي، مما أوقف أسوأ تراجع في الأسعار في 14 عاما، بحسب أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في البلاد.

وقالت جمعية البناء الوطنية إن مقياسها لقيمة المنازل ارتفع بنسبة 5ر0٪ أبريل الماضي، مقارنة بانخفاض بنسبة 7ر0٪ في مارس الماضي، وهي أول زيادة منذ أغسطس الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الاقتصاديون يتوقعون استمرار تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة، ولم تكن أرقام مارس الماضي قاتمة تماما كما كان متوقعا سابقا.

وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في "نيشن وايد"، في بيان اليوم الثلاثاء، "كانت هناك علامات أولية على التعافي".

وأضاف جاردنر "في الأشهر الأخيرة تشير البيانات المتعلقة بطلبات الرهن العقاري إلى بوادر انتعاش".

وتشير الأرقام إلى احتمال عدم تراجع أسعار المساكن بنسبة 10٪ أو أكثر كما حذر الاقتصاديون.

وأدى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى ضعف القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، بيد أن نقص المعروض من العقارات التي يتم طرحها في السوق ساعد في الحفاظ على ارتفاع الأسعار.

وأظهرت أرقام "نيشن وايد" على مدى شهور انخفاضا حادا في السوق مقارنة بمقرض الرهن العقاري المنافس "هاليفاكس".

وتراجعت الوتيرة السنوية للانخفاض إلى 7ر2٪ في أبريل الماضي، مقارنة بـ1ر3٪ في مارس الماضي.

ووضع ذلك متوسط قيمة المنزل عند 260 ألفا و441 جنيها إسترلينيا (325 ألفا و500 دولار) ، أو أقل بنحو 4٪ من ذروته في أغسطس الماضي.