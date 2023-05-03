الاتحاد الأوروبي يقدم مليار يورو لتعزيز إنتاج الذخيرة مع استمرار حرب أوكرانيا

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مليار يورو (09ر1 مليار دولار) لتعزيز إنتاج الذخيرة في دول الاتحاد، في خطوة ستساعد أوكرانيا وتعزز أيضا قدرات الدفاع الأوروبية.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أعقاب اجتماع مع الرئيس التشيكي الجديد بيتر بافيل اليوم الثلاثاء في براغ "الأمر كله يتعلق بالسرعة، السرعة، السرعة".



وقالت فون دير لاين إنه سيتم تسهيل القواعد وإجراءات التراخيص في مشروع قانون سيتم تقديمه إلى كلية المفوضين الأوروبيين غدا الأربعاء.



وأشارت إلى أنه سيتم تمويل هذه الخطة بمبلغ 500 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، على أن تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد 500 مليون يورو.



وقد عاد بافيل، وهو جنرال سابق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل يومين من أوكرانيا بعد زيارة استغرفت ثلاثة أيام، حيث قضى بعض الوقت في كييف ودنيبرو وفي منشأة للتدريب العسكري.



وقال بافيل لدى عودته إلى جمهورية التشيك إن أكثر ما تحتاجه أوكرانيا هو الذخيرة.