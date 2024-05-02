 النائب أيمن محسب: معظم من يحصل على الدعم العيني لا يستحقه.. العيش يستخدموه علف ‏للطيور ‏ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب أيمن محسب: معظم من يحصل على الدعم العيني لا يستحقه.. العيش يستخدموه علف ‏للطيور ‏

محمد شعبان
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 7:06 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 7:06 ص

شدد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات ‏الاستثمار بالحوار الوطني، أن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيساهم بشكل كبير ‏في القضاء على ظاهرة تسريب المنتجات المدعمة، ويؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه.‏
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON ‎E‏» مساء الأربعاء: «لو أخذت طن سكر علشان يوصل من المورد لن يصل طن بأي شكل من ‏الأشكال، ولو اتحول لرغيف هياجي أصحاب المزارع يعلموه علف للطيور، والمواطن يحرم ‏ويقف طوابير». ‏
وأشار إلى لجوء بعض المواطنين الذين يحصلون على الدعم العيني في صورة رغيف الخبز ‏باستخدام هذا الدعم كعلف للطيور، قائلا: «كنا بنعاني السنوات اللي فاتت لحد دلوقتي أن الناس ‏بتشتري العيش المدعم وتعمله أكل للطيور، والمستحق كان يقف في الطابور بالساعات ميلقاش ‏رغيف العيش». ‏
وشدد أن التحول إلى نظام الدعم النقدي، أصبح يمثل ضرورة من أجل تحقيق عدالة التوزيع، قائلا: ‏‏«مفيش عدالة في التوزيع، ومعظم من يحصل على الدعم لا يستحقه والمواطن المستحق للدعم ‏أقل الناس انتفاعا، الانتقال للدعم النقدي أصبح ضرورة»‏

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