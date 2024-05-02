شدد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي سيساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة تسريب المنتجات المدعمة، ويؤدي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأربعاء: «لو أخذت طن سكر علشان يوصل من المورد لن يصل طن بأي شكل من الأشكال، ولو اتحول لرغيف هياجي أصحاب المزارع يعلموه علف للطيور، والمواطن يحرم ويقف طوابير».
وأشار إلى لجوء بعض المواطنين الذين يحصلون على الدعم العيني في صورة رغيف الخبز باستخدام هذا الدعم كعلف للطيور، قائلا: «كنا بنعاني السنوات اللي فاتت لحد دلوقتي أن الناس بتشتري العيش المدعم وتعمله أكل للطيور، والمستحق كان يقف في الطابور بالساعات ميلقاش رغيف العيش».
وشدد أن التحول إلى نظام الدعم النقدي، أصبح يمثل ضرورة من أجل تحقيق عدالة التوزيع، قائلا: «مفيش عدالة في التوزيع، ومعظم من يحصل على الدعم لا يستحقه والمواطن المستحق للدعم أقل الناس انتفاعا، الانتقال للدعم النقدي أصبح ضرورة»