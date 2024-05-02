إزالة 36 تعديا على الزراعات وأملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة جهود الأجهزة التنفيذية خلال اليوم التاسع من المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات في يومها التاسع من المرحلة الثالثة من الموجة عن إزالة 32 حالة تعدِ بمساحة 2226 مترا مربعا، و4 حالات تعدِ بمساحة فدان و13 قيراطا و18 سهما أرض زراعية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، على أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.