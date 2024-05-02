برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية

دعا برلماني سوري المنظمات الدولية والعربية لتقديم الدعم لإعادة اعمار المناطق السورية التي دمرتها الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 13 عاماً لإعادة سكانها اليها.

وطالب عضو مجلس الشعب السوري ناصر الناصر اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم بعد استعادة الحكومة السورية السيطرة على أغلب المناطق وهي تنعم بالأمن والأمان ووجود كل متطلبات الحياة.

وقال الناصر ، في تصريح لوكالة (د. ب. أ )، اليوم الخميس، إن "الجميع يعلم ما تعرضت له البنية التحتية والخدمات من صحة وتعليم وخدمات من تخريب ودمار على يد المجموعات الإرهابية المسلحة" ، مشيرا إلى أن سوريا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم تلك المنظمات حتى يعود اللاجئين في لبنان والأردن وغيرها من البلدان إلى ديارهم.

وأضاف :"نحن بلد تعرض لنكبة وهو بحاجة إلى مساعدات نظراً لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة على مناطق محافظة إدلب وريف حلب إضافة الى سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مصادر الطاقة الحقيقية في شرق سوريا من نفط وغاز وكهرباء ومواد زراعية".

وحول خوف اللاجئين من العودة إلى ديارهم خشية ملاحقة الأجهزة الامنية السورية قال الناصر :" أصدر الرئيس بشار الأسد العديد من مراسيم العفو وناشد السوريين بالعودة الى ديارهم والكثير منهم عادوا إلى مناطقهم ، لكن البعض من اللاجئين يحاولون استثمار وضعهم والبعض منهم كان متورطا بالأحداث ، ولكن كثيرا منهم فرض عليه الخروج وهؤلاء عاد قسم كبير منهم إلى مناطقهم وذهبنا إلى حدود لبنان واستقبلنا الكثيرين منهم".