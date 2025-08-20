وفاة نجم بث مباشر على الإنترنت أمام الكاميرا تثير غضبا في فرنسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أثارت وفاة نجم فرنسي معروف على الإنترنت أمام الكاميرا حالة من الغضب وأدت إلى توجيه اتهامات بإساءة المعاملة.

وكان جان بورمانوف، وهو الاسم الفني للرجل، يتعرض للإذلال والإساءة على الهواء مباشرة على منصة "كيك" لعدة أشهر.

وكان بورمانوف مجددا ضحية للعنف قبل ساعات قليلة من وفاته.

وكان مشغل لعبة فيديو يرتدي زي باتمان وغيره حاضرين خلال بث مباشر، حيث ضربوا بورمانوف، حسبما ذكر موقع التحقيقات "ميديا بارت" اليوم الثلاثاء.

وشاهد المتابعون الذين استمروا في مشاهدة الفيديو لاحقا بورمانوف وهو يعاني من نوبة اختناق في نومه ويتوقف عن الحركة.

وكتبت كلارا شاباز، نائبة وزير الرقمنة والذكاء الاصطناعي في فرنسا إن "موت جان بورمانوف والعنف الذي عانى منه أمر مروع للغاية".

وكان لدى بورمانوف (46 عاما) مئات الآلاف من المتابعين. واستخدم العديد من المنصات الاجتماعية لإذاعة الألعاب، لكنه أيضا عرض نفسه بشكل طوعي لتحديات شديدة، حسبما ذكرت قناة "بي اف ام تي في" الفرنسية.

وقالت القناة إنه في النهاية، ربما تجاوز الأمر الحدود بالنسبة له، حيث كتب رسالة إلى والدته قال فيها "لقد سئمت، أريد أن أغادر".