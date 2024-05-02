النائب أيمن محسب يطالب بإلغاء الدعم العيني: مفيش دولة في العالم بتوزع زيت وسكر

شدد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على ضرورة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن «تكلفة استمرار تقديم الدولة للدعم العيني باهظة جدًا».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأربعاء، أن الدولة تمتلك الآن بيانات دقيقة عن شكل الأسرة المصرية، وذلك بفضل تحديثات البيانات ومعاشات تكافل وكرامة التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال السنوات الماضية.

ودعا الدولة إلى اتخاذ قرار جريء بالتحول إلى نظام الدعم النقدي، مقترحًا البدء في هذا التحول خلال العام الجاري، قائلا:«لا بد أن تأخذ الدولة قرارا جريئا وتتحول للدعم النقدي، على الأقل تبدأ هذا العام في التحول إلى الدعم النقدي بالبدء تدريجيا في التخلص مع بعض السلع».

وشدد أن هذا النظام ليس معمولا به سوى في مصر، لا سيما وأن استمراره يؤدي إلى وصول الدعم إلى غير المستحقين، قائلا: «مفيش دولة في العالم كله لسه بتوزع زيت وسكر، والدعم العيني يذهب إلى غير المستحقين ويضيع على المواطن الفقير المحتاج».