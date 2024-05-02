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إحباط مخطط يستهدف تفجير معسكرات أمريكية في دولة خليجية

وكالات
نشر في: الخميس 2 مايو 2024 - 8:57 ص | آخر تحديث: الخميس 2 مايو 2024 - 8:57 ص

أعلنت السلطات الكويتية احتجاز مواطن بتهمة التخطيط لتفجير المعسكرات الأمريكية في البلاد، وتحريض آخرين على تعلم صناعة المتفجرات.

وفي بيان نشرته في حسابها على منصة "إكس"، أوضحت النيابة العامة في الكويت أنها أمرت "بحجز مواطن لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم محظور والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد".

وأشارت النيابة إلى أن المتهم "نشر تسجيلات مرئية ومسموعة لأعمال ذلك التنظيم وأخباره في مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا له، كما تعلم صناعة المتفجرات، وحرض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأمريكية"، مبينة أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه و"اعترف بها".

كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في يناير الماضي أن جهاز أمن الدولة أحبط مخططا لخلية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

 

وأفاد البيان حينها بـ"إلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي".


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