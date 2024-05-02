عمر عصر يحقق إنجازا جديدا في التصنيف العالمي لتنس الطاولة

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حقق عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، إنجازا جديدا وذلك عقب وصوله للتصنيف الثالث عشر على مستوى العالم.

ويقدم عمر عصر خلال الفترة الأخيرة مستويات قوية، وتوج بأكثر من لقب خلال الأيام الماضية، أبرزها ذهبية الفردي بدورة الألعاب الأفريقية.

ويعد هذا التصنيف هو الأفضل لعمر عصر في تاريخه، حيث كان وصل في عام 2018 إلى التصنيف رقم 16، وكان هو التصنيف الأعلى في مسيرته.

وبات عمر عصر صاحب أفضل تصنيف في تاريخ اللاعبين المصريين والعرب، عقب وصوله إلى التصنيف رقم 13 على مستوى العالم.

ولكن يبقى لعمر عصر ثلاثة مراكز لتكرار إنجاز أسطورة تنس الطاولة الأفريقية النيجيري أرونا كوادري، والذي وصل إلى التصنيف رقم 10 على مستوى العالم.

الجدير بالذكر أن عمر عصر قد ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، ويستعد للمحفل الأولمبي العالمي خلال الفترة الحالية، ويسعى لتجاوز إنجازه في أولمبياد طوكيو 2020 والتي حقق خلالها المركز الخامس.