استطلاع: 64% من العاملين بالسكك الحديدية الألمانية يتعرضون للعنف والإساءة اللفظية

أظهر استطلاع للرأي أن العاملين بشركات السكك الحديدية الألمانية يتعرضون للعنف والإساءة اللفظية في كثير من الأحيان.

وذكر 64٪ من العاملين أنهم تعرضوا للعنف أو العداء في الأشهر الـ 12 الماضية، بحسب الاستطلاع الذي أجرته نقابة عمال السكك الحديدية والنقل في ألمانيا "اي اف جي".

واشتكى 38% آخرون ممن شملهم الاستطلاع من تعرضهم للإهانة عدة مرات في الشهر.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من شخص من بين كل ثلاثة أشخاص يشعرون بعدم الأمان في العمل.

وشارك نحو أربعة آلاف من العاملين في القطارات وطاقم خدمة المحطة وموظفو الخط الساخن، في الاستطلاع حول تجاربهم مع العنف في العمل، والذي أجرته نقابة عمال السكك الحديدية والنقل في ألمانيا "اي اف جي" عبر الإنترنت في فبراير الماضي.