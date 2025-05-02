أعلنت الحكومة البريطانية اليوم، تقديم 7.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الرعاية الصحية للفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية إن المبلغ يشمل مليون جنيه إسترليني مخصصة لمنظمة الصحة العالمية لدعم علاج المصابين الذين تم إجلاؤهم من غزة الى مصر.

وأضاف البيان أن هذا الدعم "يأتي في وقت حرج، مع استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".

وأكد البيان أن المملكة المتحدة ”تقف بجانب شركائها في مصر ومنظمة الصحة العالمية لضمان حصول المرضى على العلاج والرعاية المنقذة للحياة.“

ويأتي الإعلان بالتزامن مع وصول طفلين من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج، ضمن مبادرة إنسانية يقودها المجتمع المدني وبدعم من الحكومة البريطانية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52 ألفا و718 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و118 ألفا و91 مصابا.