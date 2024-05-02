محافظ السويس يعلن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء 7 مايو الجاري

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بدء تلقي طلبات التصالح بالاحياء اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧، وفقاً لقرار للدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۲۱ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ السنة ۲۰۲۲، مشيرا إلى أهمية استمرار العمل بالأحياء بجميع أيام الاسبوع والعطلات الرسمية عدا يوم الجمعة.

وأكد محافظ السويس، على ضرورة قيام الأحياء بالإعلان عن المستندات المطلوبة والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

وشدد محافظ السويس، على رؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين المتقدمين بطلباتهم، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل وزيادة معدلات الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة. و تم التأكيد على دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كاف من العاملين بوحدات الجيو مكانية ووحدات GIS ومراكز الشبكات ويتم تأهيلهم على هذا العمل.

وشدد المخافظ على أهمية إعداد شهادات بيانات التصالح وتحتوى على الإحداثيات تاريخ المخالفة داخل أو خارج الحيز داخل أو خارج النطاق وصورة فضائية وفوتوغرافية للمبنى، بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من إصدار قرارات اللجان بالأحياء وزيادة هذه اللجان لإنجاز الاعمال بالأحياء، وإشراك مهندسى مديرية الإسكان والادارات الهندسية بتلك اللجان والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الانتهاء منها وعرضها على معالي وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.