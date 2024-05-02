قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة بينهم سيدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الخميس، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من رام الله اعتقلت كرهينة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، والخليل، وطولكرم، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن: حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى نحو 8550، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ووفق البيان، "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها".