المستشار الألماني يدعو إلى إنهاء دائم لحرب إيران عبر الدبلوماسية

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، مؤكدا دعمه لمواصلة الجهود الدبلوماسية.

وقال ميرتس صباح اليوم الأربعاء: "يجب أن يكون الهدف الآن هو التفاوض خلال الأيام المقبلة على إنهاء دائم للحرب. ولن يتحقق ذلك إلا عبر المسار الدبلوماسي".

وأضاف ميرتس أن هذه المفاوضات تخدم حماية السكان المدنيين في إيران وتعزيز الأمن في المنطقة، وقد تسهم في تجنب أزمة طاقة عالمية حادة.

وقال: "تدعم الحكومة الألمانية هذه الجهود الدبلوماسية، وهي على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين"، مشيرا إلى أن ألمانيا ستسهم بالطرق المناسبة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معربا عن شكر الحكومة الألمانية لباكستان على دورها في التوسط للتوصل إلى الاتفاق.