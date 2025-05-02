مدرب كريستال بالاس: منعت الحديث عن نهائي الكأس

قال أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، إنه منع اللاعبين من الحديث عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، من أجل الإبقاء على تركيز الفريق في آخر مباراتين بالبريميرليج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن كريستال بالاس قدم أداء رائعا ليفوز على أستون فيلا 3-0 في الدور قبل النهائي الأسبوع الماضي، وسيعود إلى ملعب ويمبلي لمواجهة مانشستر سيتي يوم 17 مايو/ آيار الجاري

وقبل المباراة النهائية، والتي سبق لكريستال بالاس الوصول إليها في عام 2016 بقيادة مدربه الأسبق آلان بارديو قبل الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الأشواط الإضافية، سيلعب الفريق مع نوتنجهام فورست الإثنين المقبل قبل أن يواجه توتنهام يوم 11 مايو/ آيار الجاري.

وقال مدرب كريستال بالاس، في تصريحات صحفية: "نمر بأوقات جيدة للغاية حاليا، لقد حظى بعض اللاعبين بفترة راحة واستمتعنا بالفوز لكن بالأمس ألتقينا وشاهدنا بعض المقاطع من مباراة قبل النهائي وقمنا بتحليلها".

وتابع جلاسنر: "ثم وجهت لهم رسالة، حيث تحدثنا لمدة 30 ثانية عن النهائي أمام مانشستر سيتي، ثم أخبرتهم بأننا لن نتحدث عن تلك المباراة أو النهائي حتى الإثنين المقبل بعد مواجهة توتنهام".

ويحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي.