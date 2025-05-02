مرموش بوابة شوبير للرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن اقتراب مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء الفترة المقبلة في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية.

قال إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" مصطفى شوبير بنسبة كبيرة جدا خارج النادي الأهلي الفترة المقبلة".

أضاف:" شركة التسويق المتعاقدة مع عمر مرموش هي من تسوق مصطفى شوبير، هل أحضرت الشركة عروض رسمية لـ مصطفى شوبير؟ نعم هناك عدة عروض بالفعل".

أوضح الكومي:" الأهلي لم يرد على الشركة حتى الآن، في حالة موافقة الأهلي ستنظر الشركة في العروض المالية، وسينظر الأهلي في العروض المالية التي تحقق مصالحه الشخصية".

أتم الكومي:" سيحا حارس مرمى حرس الحدود المعار من المقاولون العرب، سيدخل الأهلي معه في مفاوضات قوية الفترة المقبلة، تحسبا لاحتراف مصطفى شوبير".