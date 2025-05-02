الجيش الإسرائيلي يشن غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري

شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بعد تحذيرها السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.

وجاءت هذه الغارات بعد أيام من اشتباكات بين مسلحين موالين للحكومة السورية ومقاتلين ينتمون إلى الأقلية الدرزية بالقرب من العاصمة دمشق. وخلفت الاشتباكات عشرات القتلى والجرحى.

يشار إلى أن الغارات الجوية التي إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع على سوريا، ويبدو أن مهاجمة منطقة قريبة من القصر الرئاسي اليوم تبعث بتحذير قوي للقيادة السورية الجديدة التي تتكون غالبيتها من جماعات إسلامية بقيادة هيئة تحرير الشام.

وانتقد الزعيم الروحي للدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري بشدة يوم الخميس حكومة سوريا لما وصفه بأنه "هجوم إبادة جماعية غير مبرر" على الأقلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن مقاتلات أغارت على منطقة مجاورة لقصر الرئيس أحمد الشرع في دمشق. ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

وقالت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية إن الغارة وقعت بالقرب من قصر الشعب على تلة مطلة على المدينة.