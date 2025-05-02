ثقافة السويس تحتفل بعيد العمال بلقاء تحت عنوان عمال مصر ذاكرة وطن

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، الخميس، لقاء ثقافيا بعنوان "عمال مصر.. ذاكرة وطن" بقصر ثقافة السويس، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال.

نفذ اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وعقد بالتعاون مع رابطة الزجالين وكتاب الأغاني، وشارك به كل من الدكتورة أسماء ناجح، أخصائي التدريب والتطوير ومدير عام بشركة النصر للبترول، ومي غريب، أخصائي التغذية والطب التكميلي.

في كلمتها، أكدت د. أسماء ناجح أن عمال مصر يمثلون أحد الأعمدة الراسخة في بناء الدولة، فهم بناة المستقبل، والرهان الدائم في مواجهة التحديات على المستويين المحلي والدولي، وقالت: "إذا أردت أن تعرف قيمة الإنسان، فانظر إلى عمله"، مشددة على أن كل عامل يستحق الإشادة في موقعه، وأن عمل كل فرد يمثل حياة لغيره، مشيرة إلى أن العمال هم مفتاح التنمية الشاملة في مختلف قطاعات الإنتاج والعمل.

وأوضحت مي غريب أن عمال مصر هم صناع الحضارة، ورمز الوفاء والتضحية والإخلاص، مؤكدة أن التاريخ شاهد على دورهم الوطني في تحقيق النهضة الشاملة رغم الظروف والتحديات.

وأضافت أن العامل المصري يملك من العزيمة والوعي ما يمكنه من استشراف مستقبل أفضل، لافتة إلى أن الدولة المصرية قدرت تضحيات العمال فعملت على تحسين بيئة العمل، وسنت تشريعات ضامنة للحقوق، وأسست صندوق إعانات الطوارئ، وطبقت الحد الأدنى للأجور، فضلا عن توفير التأمينات الصحية والاجتماعية التي تليق بمكانتهم، دعما لقوة مصر المنتجة وأعمدة نهضتها الحديثة.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وأدار اللقاء الشاعر عزت المتبولي، والمؤرخ سادات غريب.