اعتقال 20 شخصا في تركيا بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات مرتبطة بتنظيم داعش

اعتقلت السلطات التركية 20 شخصا يشتبه أنهم من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سلسلة مداهمات في جميع أنحاء البلاد، بمزاعم أنهم خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول التركية أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في وقت متأخر من يوم السبت أنه تم اعتقال المشتبه بهم وبحوزتهم أسلحة في العديد من المحافظات التركية في الوقت الذي كان يستعد فيه اثنين منهم لتنفيذ هجمات.

ولم يتضح على الفور أين وكيف تم تخطيط للهجمات، كما لم يتم الإعلان عن جنسيات المسلحين.، فيما قال صويلو "لقد كشفنا أين وكيف كانوا يخططون (لهجوم)، وإلى أي مدى اقتربوا (من التنفيذ)".

وشددت تركيا مؤخراً الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد ضد ما تسميه بالأعمال الإرهابية المحتملة.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي تم اعتقال شخص يشتبه في أنه من أعضاء تنظيم داعش في محافظة تكيرطاج شمال غربي البلاد، واتُهم بالتخطيط لشن هجوم أثناء مراسم لإحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى.

وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات منذ عام 2015 ، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وألقي باللوم فيها على تنظيم داعش، بما في ذلك هجوم رأس السنة عام 2017 والذي وقع في ملهى ليلي باسطنبول وأسفر عن مقتل 39 شخصًا.