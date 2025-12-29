 غياب أفشة وعبدالقادر عن الأهلي أمام المقاولون العرب - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 10:50 م القاهرة
غياب أفشة وعبدالقادر عن الأهلي أمام المقاولون العرب

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:19 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 10:19 م

تأكد غياب محمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر، ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق المقبلة ضد المقاولون العرب، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ووفقًا للمعلومات الصادرة من النادي الأهلي، فإن أفشة يعاني من آلام في عضلة السمانة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، فيما يعاني عبد القادر من إصابة قوية في العضلة الخلفية ويواصل برنامجًا علاجيًا لتجهيزه للمباريات القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدًا في إطار سعيه للحفاظ على مركزه في البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية.


