أفرج مسلحون، السبت، عن العميد جمال الشميري، قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بعد أسبوع من اختطافه في محافظة لحج المجاورة.

وقال العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني في تعز، بوقت متأخر من مساء اليوم، إنه تم إطلاق سراح العميد الشميري بعد جهود حكومية وعسكرية مكثفة.

وأضاف العقيد عبد الباسط في بيان مقتضب أن إطلاق سراح الشميري، جاء بعد أن بذلت جهود كبيرة من قيادة الجيش في تعز والسلطة المحلية بمحافظتي لحج وتعز وبتعاون من قبل الجميع، دون ذكر تفاصيل عن هوية المسلحين.

وكان مسلحون ملثمون قد اختطفوا الشميري السبت الماضي، في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج وهو في وجهته إلى مدينة عدن، جنوبي البلاد ونقلوه لجهة مجهولة.