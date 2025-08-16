الأونروا: مليون فتاة وامرأة في قطاع غزة يواجهن مجاعة جماعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن مليون امرأة وفتاة بقطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية"، جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة شركة "إكس": "مليون امرأة وفتاة يواجهن مجاعة جماعية، إضافة إلى العنف والإساءة".

وأضافت أن "النساء والفتيات في غزة يضطررن إلى تبني استراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء مع التعرض لخطر القتل الشديد"، خلال لجوئهن إلى أساليب للبقاء على قيد الحياة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر كبيرة.

ودعت وكالة الأونروا إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات على نطاق واسع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل